Режим ЧС ввели в Керчи из-за взрыва в жилой многоэтажке

https://static.news.ru/photo/622c16f8-e85b-11ea-ba11-fa163e074e61_660.jpg Фото: 82.mchs.gov.ru

Режим ЧС муниципального уровня ввели в Керчи после взрыва и пожара в жилой десятиэтажке, рассказал глава регионального МЧС Сергей Шахов.

ЧП в здании на улице Кирова произошло в доме № 3 около 17:00, 26 августа 2020 года. Пламя ликвидировали в 19:01. По информации ведомства, погибших в результате ЧП нет. Пострадавшую гражданку доставили в лечебное учреждение в тяжёлом состоянии. В результате ЧС обрушилось перекрытие в одной из комнат на площади 12 кв. м.

Границы зоны чрезвычайной ситуации установлены в пределах муниципального образования городской округ Керчь. Заседание комиссии состоялось 26.08.2020г. Соответствующее решение утверждено распоряжением главы администрации города Керчь, — добавил Шахов.

По словам министра, из дома эвакуировали 115 человек, среди них 10 детей. Причины пожара выясняют. В ликвидации последствий ЧП приняли участие 270 сотрудников экстренных служб и 45 единиц техники, передаёт официальный сайт регионального МЧС.

Утром 26 августа в пятиэтажке на западе Москвы произошёл взрыв, который привёл к пожару. Пострадали пять человек. Среди раненых оказалась женщина, которая, по разным данным, выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, либо была выброшена взрывной волной. Позже выяснилось, что происшествие не связано с газом, писал NEWS.ru.

Пострадали пять человек, в настоящее время им оказывают медицинскую помощь. Среди раненых женщина, которая, по разным данным, выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, либо была выброшена взрывной волной. Несколько человек оказались заблокированы в квартирах на верхних этажах, спасателям удалось их вызволить.