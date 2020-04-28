Ректора КНИТУ задержали в Татарстане по делу о мошенничестве

https://static.news.ru/photo/62aaf694-8938-11ea-965d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ректор Казанского национального исследовательского технологического института (КНИТУ) Сергей Юшко задержан по подозрению в мошенничестве.

По предварительным данным, Юшко незаконно получил зарплату в 7 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2004 по 2017 годы подозреваемый работал в инновационно-производственном технопарке «Идея», а также числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики и деканом факультета инновационных технологий КНИТУ. Такого деканата в реальности не существовало, другое подразделение выполняло его функции в качестве дополнительной нагрузки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Татарстану.

Возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество» и «служебный подлог».

NEWS.ru писал, что полиция задержала ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного по подозрению в получении взятки. Обыски прошли у него дома и на рабочем месте.