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Подмосковные следователи проводят проверку по факту падения двухлетнего мальчика со второго этажа люберецкой многоэтажки. Ребёнок в настоящее время находится в больнице с тяжёлой травмой головы.

В дневное время женщина уложила сына спать, а сама отошла на кухню. В момент, когда она отсутствовала, ребёнок выпал из окна квартиры через москитную сетку, — сообщили в СУ СК РФ по Московской области.

Как писал News.ru, трёхлетний ребёнок выпал с 11-го этажа на юго-востоке столицы. На санитарном вертолёте его срочно доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.