Пятилетняя девочка умерла от редкого осложнения коронавируса

https://static.news.ru/photo/a20f2c3c-8394-11ea-8102-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID-RML/Global Look Press

Пятилетняя жительница американского Детройта скончалась в больнице от редчайшего осложнения, вызванного коронавирусом нового типа. Последние две недели она провела на искусственной вентиляции лёгких, однако спасти её жизнь медикам не удалось.

Девочка заболела месяц назад. Она пожаловалась на сильную головную боль. Её госпитализировали в клинику, где по анализам выявили у неё коронавирус. Врачи установили, что COVID-19 вызвал у неё отёк тканей мозга и повреждение лобной доли, в результате чего у неё развился менингоэнцефалит.

По словам семьи ребёнка, они не предполагают, как их дочь могла заразиться коронавирусом, поскольку последние несколько недель она оставалась дома и ни с кем не контактировала, передают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что в США из-за коронавирусной инфекции скончались 40,5 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, который ведёт собственные подсчёты, основываясь на данных федеральной и местной статистики. Число заболевших в стране составляет 742 442 человека.