Пятилетний ребёнок погиб, упав с 18-го этажа в Москве

Ребёнок погиб при падении с балкона 18-го этажа жилого дома в Москве на улице Лухмановской, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Отмечается, что ребёнку было пять лет.

Произошло падение мальчика с 18-го этажа 24-этажного жилого дома на улице Лухмановская, — говорится в сообщении.

KP.RU утверждает , что «это семья приезжих из другой страны. Родные говорят, что пока мама занималась делами на кухне, ребенок надел обувь и вышел „поиграть“ в подъезд».

Ранее в Москве школьница выпала из окна 22-го этажа. Девочка осталась жива. В настоящее время за ней наблюдают медики. По факту происшествия начата проверка. Отмечается, что 14-летняя девочка состоит на учёте у психиатра. По некоторым данным, у неё мог случиться приступ, из-за которого она вывалилась с балкона.

По предварительным данным, в организме школьницы обнаружен алкоголь. Сейчас она находится в больнице. Медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота, а также множественные поверхностные ссадины и ушибы.

Инцидент произошёл 29 января на Загорьевской улице. Как сообщалось, девочка пыталась перелезть через балкон и сорвалась. С ней в это время была её одноклассница, которая хотела удержать подругу, но ей не хватило сил. Также отмечалось, что школьница состоит на учёте у психиатра. По факту происшествия начата проверка.