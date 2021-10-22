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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Астраханью

03:08, 24 октября 2021
Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Астраханью Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пять человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Астраханской области. Среди погибших есть один ребёнок, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на 30-м километре трассы Р-216 в районе Ишкуля. Автобус ехал из Махачкалы в Петербург, всего в салоне находились 28 человек. Пострадали в результате происшествия, предположительно, 20 человек.

Что могло послужить причиной ДТП, на данный момент устанавливается. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее пять человек пострадали в столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Бежицком районе Брянской области. Водитель легкового автомобиля Nissan при повороте налево не уступил дорогу маршрутному автобусу Peugeot Boxer, в результате чего произошло столкновение.

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