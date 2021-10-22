Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Астраханью

Пять человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Астраханской области. Среди погибших есть один ребёнок, сообщает РЕН ТВ.
Авария
Что могло послужить причиной ДТП, на данный момент устанавливается. Выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее пять человек пострадали в столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Бежицком районе Брянской области. Водитель легкового автомобиля Nissan при повороте налево не уступил дорогу маршрутному автобусу Peugeot Boxer, в результате чего произошло столкновение.