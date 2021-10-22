Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Брянской области

Пять человек пострадали в столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Бежицком районе Брянской области. Водитель легкового автомобиля Nissan при повороте налево не уступил дорогу маршрутному автобусу Peugeot Boxer, в результате чего произошло столкновение, сообщает УГИБДД УМВД по Брянской области.

Маршрутку отбросило на металлическое ограждение и фонарный столб. За рулём легкового автомобиля находился 77-летний водитель. Пострадавшими являются пассажиры автобуса, они находятся на осмотре в медицинском учреждении, степень их травм устанавливается.

По предварительной информации, 77-летний водитель автомобиля Nissan при повороте налево на зелёный сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю Peugeot BOXER под управлением 56-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо на зелёный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение, после которого Peugeot наехал на металлическое ограждение и электроопору, — говорится в сообщении ведомства.

В ходе осмотра автомобилей сотрудники ГИБДД выявили, что на передней оси легкового автомобиля установлены летние шины, а на задней — зимние, что является нарушением. За это водитель привлечён к административной ответственности.

Ранее в Нижнем Новгороде в результате ДТП с участием двух автобусов и грузовика пострадали 18 человек. Пятеро из них были госпитализированы.