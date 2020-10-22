Пьяные солдаты на БМП сломали забор аэропорта в Волгограде

Дежурный по аэропорту Гумрак в Волгограде обратился в полицию, сообщив, что на территорию воздушной гавани въехала боевая машина пехоты, которая при этом снесла секцию ограды.
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Военным было поручено отогнать БМП на полигон из воинской части, но они сбились с пути и заехали в аэропорт. Армейское командование и ФСБ уже уведомили о происшествии. Очевидец запечатлел момент тарана ограды на видео, которое разошлось по соцсетям.
Ранее NEWS.ru писал о ЧП в воинской части Еланского гарнизона Свердловской области, где солдат-контрактник случайно застрелил сослуживца из штатного оружия.