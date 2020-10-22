Пьяные солдаты на БМП сломали забор аэропорта в Волгограде

https://static.news.ru/photo/9966fbe2-146b-11eb-89be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Блокнот Волгоград/Youtube.com

Дежурный по аэропорту Гумрак в Волгограде обратился в полицию, сообщив, что на территорию воздушной гавани въехала боевая машина пехоты, которая при этом снесла секцию ограды.

Как передаёт портал argumenti.ru, при инциденте повреждения получила система видеонаблюдения. Аэропорт продолжил работу в обычном режиме. Экипаж техники удалось идентифицировать. В БМП были военнослужащие 20-й гвардейской мотострелковой бригады — ефрейтор Александр Жеребцов и рядовой Дмитрий Нирознесков. Бойцы в момент инцидента были пьяны.

Военным было поручено отогнать БМП на полигон из воинской части, но они сбились с пути и заехали в аэропорт. Армейское командование и ФСБ уже уведомили о происшествии. Очевидец запечатлел момент тарана ограды на видео, которое разошлось по соцсетям.

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