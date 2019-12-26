В четверг, 26 декабря, Басманный суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста до 30 января 2020 года троим фигурантам дела Арашуковых: бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю Арашукову и генеральному директору АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николаю Романову. Что происходило на суде и какие новые подробности вскрылись в деле, — в материале NEWS.ru.

Продление

Заседание по продлению ареста Рауфу и Раулю Арашуковым, а также Николаю Романову проходило стандартно. Сначала следователь и прокурор высказались о необходимости продления срока содержания под стражей до 30 января 2020 года (именно тогда заканчивается срок следствия — NEWS.ru.). По словам следователя, необходимо провести ещё 20 различных судебных экспертиз, в то же время на данный момент уже проведено шесть очных ставок, 60 обысков на предприятиях. Адвокаты в свою очередь высказывались против продления ареста и просили отпустить подзащитных под домашний арест или под залог.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сам Рауф Арашуков, выступая на суде, заявил, что против его матери и родной сестры возбуждены уголовные дела.

Возбуждены уголовные дела на мою маму, на мою сестру. Я считаю это дело заказным. Ни одного звонка, ни одной встречи с родственниками. Все мои родственники покинули страну, вынуждены были, — сказал он.

Кроме того, Арашуков сообщил, что готов назвать имена высокопоставленных лиц, которые стоят за его задержанием. Раскрыть их он пообещал на следующем заседании в Мосгорсуде, которое должно состояться через месяц.

Один за всех и вся семья

Адвокат экс-сенатора Марина Андреева в разговоре с NEWS.ru пояснила, что уголовные дела в отношении его мамы Нелли Арашуковой и сестры Камиллы Агоевой были возбуждены в конце октября 2019 года. Она связывает это с заявлениями своего подзащитного на последнем заседании по продлению срока ареста в сентябре. Тогда бывший сенатор называл своё уголовное преследование заказным, указывал на заказчиков, а также говорил о том, кто заинтересован в его деле конкретно в Следственном комитете. Адвокат заявил, что родственницы Арашукова сейчас находятся заграницей, но не из-за уголовного дела, а из-за поступавших им угроз.

Они не объявлены в международный розыск, только в федеральный. Кроме того, им не избрана заочная мера пресечения. Значит, дела против мамы и сестры — просто средство давления. Марина Андреева адвокат экс-сенатора Рауфа Арашукова адвокат экс-сенатора Рауфа Арашукова

Нелли Арашуковой и Камилле Агоевой вменяют ч.4 статьи 160 УК — «Присвоение или растрата, совершённые группой либо в особо крупном размере».

СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу/facebook.com

Также адвокат Андреева рассказала, почему экс-сенатор захотел сделать заявления о причастных к его задержанию людях только через месяц. По её словам, это связано с новогодними праздниками.

Сейчас наступает время безвременья. По 8 января ничего работать не будет. Мы не хотим переживать и не иметь никакой возможности с ним связаться потом из-за того, что он скажет, — сказала она.

В итоге судья Валентина Левашова удовлетворила просьбу следствия, несмотря на заявления обвиняемых и доводы адвокатов. Рауф, Рауль Арашуковы и Николай Романов останутся в СИЗО «Лефортово» до 30 января 2020 года.

ОПГ/Убийство/Хищения

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Также следствие считает, что Арашуков являлся членом организованного преступного сообщества (ОПС), которое создал его отец Рауль Арашуков. ОПС было организовано для хищения природного газа. По мнению следователей, за время существования сообщества было украдено газа более чем на 30 млрд рублей.

NEWS.ru ранее рассказывал, что 17 и 18 декабря были задержаны четыре новых фигуранта по делу Арашуковых.