«Прошёл мимо нашей аудитории»: преподаватель о маршруте пермского стрелка

Подозреваемый в массовой стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) успел перейти из восьмого корпуса ПГНИУ в шестой, где и был обезврежен сотрудниками полиции, рассказал NEWS.ru преподаватель учреждения Юрий Айдаров. Он отметил, что фигурант «прошёл мимо аудитории», где заперся педагог с двумя коллегами и студентами.

Он пришёл на территорию ПГНИУ в перерыве между второй и третьей парой. В аудитории были три сотрудника ПГНИУ— ещё один преподаватель и настройщик оборудования. Я сначала увидел бегущих по кампусу людей, потом стрелка. Мы быстро заперлись в аудитории, буквально за несколько секунд до того, как он поднялся на наш второй этаж. Студенты сидели тихо, перевели телефоны в беззвучный режим. Ребята были на связи с родным, могли маме написать, что у них всё хорошо, что они в безопасности, — подчеркнул Айдаров.

Собеседник добавил, что молодого человека обезвредили сотрудники полиции на втором этаже шестого корпуса, когда вероятный преступник спускался по лестнице вниз.

По дверям он не стрелял, мы плотно заперлись. Может стрелок проверял, заперто или нет. Мы об этом не знаем. Двери плотно прилегают, — резюмировал сотрудник ПГНИУ.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся предположительно открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. Состояние восьмерых оценивается как тяжёлое, четверых — средней тяжести, а остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Сам стрелок был тяжело ранен и сейчас находится под присмотром врачей и охраной полиции. 21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим.

Ранее мать пермского стрелка рассказала о сыне в крайне положительном ключе. По её словам, Бекмансуров никогда не пил, не курил и был «идеальным ребёнком».