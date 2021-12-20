Продюсера «Пятницы» обвинили в домогательствах

Продюсера телеканала «Пятница» Сергея Ушакова обвинили в домогательствах. Екатерина Романова, которая присутствовала в том же клубе, где коллектив издания отмечал корпоратив, заявила, что сотрудник телеканала надругался над ней, сообщает Baza.

По версии самой девушки, продюсер оказывал ей знаки внимания на протяжении всего вечера. Получив отказ, мужчина не смирился и решил попробовать взять её силой. Утверждается, что когда она направилась в туалет, сотрудник телеканала направился за ней, где потребовал заняться с ним сексом и получив очередной отказ, «грубо схватил её за волосы, после чего надругался» над обвинительницей. По её словам, ей удалось вырваться и сбежать, после чего она написала заявление в полицию.

По версии самого продюсера, обвинительница первой подошла к компании празднующих и попросила взять её телеведущей в новостную программу. На протяжении всего вечера уже она домогалась мужчину, который отказывал ей. Под утро, когда он направился в туалет, девушка присоединилась к нему и предложила интимные услуги в обмен на должность. После отказа же она выбежала из кабинки, громко крича.

Продюсер также заявил, что о заявлении он узнал уже утром. На текущий момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить, чья версия событий правдива.

Ранее актриса Елена Проклова заявила, что не хотела обвинять Олега Табакова в сексуальных домогательствах при его жизни, так как это всё равно ничего не изменило бы. Она заявила, что не называла имени режиссёра, потому что не считала это важным.