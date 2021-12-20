Продюсера «Пятницы» обвинили в домогательствах

Продюсера телеканала «Пятница» Сергея Ушакова обвинили в домогательствах. Екатерина Романова, которая присутствовала в том же клубе, где коллектив издания отмечал корпоратив, заявила, что сотрудник телеканала надругался над ней, сообщает Baza.
По версии самой девушки, продюсер
По версии самого продюсера, обвинительница первой подошла к компании празднующих и попросила взять её телеведущей в новостную программу. На протяжении всего вечера уже она домогалась мужчину, который отказывал ей. Под утро, когда он направился в туалет, девушка присоединилась к нему и предложила интимные услуги в обмен на должность. После отказа же она выбежала из кабинки, громко крича.
Продюсер также заявил, что о заявлении он узнал уже утром. На текущий момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить, чья версия событий правдива.
Ранее актриса Елена Проклова заявила, что не хотела обвинять Олега Табакова в сексуальных домогательствах при его жизни, так как это всё равно ничего не изменило бы. Она заявила, что не называла имени режиссёра, потому что не считала это важным.