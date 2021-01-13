Названа предварительная причина смерти звезды сериалов Дмитрия Гусева

Причиной смерти актёра Дмитрия Гусева, который скончался в своём автомобиле в Москве, по предварительным данным, стала остановка сердца. Однако что привело к этому, точных данных пока нет.
Первые данные о здоровье артиста
По уточнённой информации, перед тем как потерять сознание, Гусев успел припарковать машину и выключить передачу. Его, склонившегося к пассажирскому сиденью и нажимающего ногой педаль акселератора, обнаружили строители объекта, расположенного в районе 1-й Курьяновской улицы, которых привлёк громкий звук двигателя заведённого Chevrolet Lacetti.
Трагедия произошла на Курьяновской набережной в Москве недалеко от съёмочной площадки, откуда возвращался актёр. Как
Прибывшие на место врачи зафиксировали смерть Гусева.
Актёр был известен по многочисленным ролям в кино и сериалах. За свою карьеру он снялся в сотне кинолент, среди которых «Воронины», «Скорая помощь», «Глухарь», «Обратная сторона Луны», «Солдаты», «Последний рубеж» и другие. В 2001 году он окончил актёрский факультет Ярославского государственного театрального института, с того же года служил в Театре на Юго-Западе. Актёру было 45 лет, писал NEWS.ru.