Названа предварительная причина смерти звезды сериалов Дмитрия Гусева

https://static.news.ru/photo/db8f0784-55c1-11eb-8d27-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гусев Фото: kino-teatr.ru

Причиной смерти актёра Дмитрия Гусева, который скончался в своём автомобиле в Москве, по предварительным данным, стала остановка сердца. Однако что привело к этому, точных данных пока нет.

Первые данные о здоровье артиста обнародовал телеканал «Звезда» со ссылкой на агента артиста Марию. По её словам, до этого он никогда не жаловался на проблемы такого рода.

По уточнённой информации, перед тем как потерять сознание, Гусев успел припарковать машину и выключить передачу. Его, склонившегося к пассажирскому сиденью и нажимающего ногой педаль акселератора, обнаружили строители объекта, расположенного в районе 1-й Курьяновской улицы, которых привлёк громкий звук двигателя заведённого Chevrolet Lacetti.

Трагедия произошла на Курьяновской набережной в Москве недалеко от съёмочной площадки, откуда возвращался актёр. Как передаёт KP.RU, он был задействован в третьем сезоне сериала «Скорая помощь».

Прибывшие на место врачи зафиксировали смерть Гусева.

Актёр был известен по многочисленным ролям в кино и сериалах. За свою карьеру он снялся в сотне кинолент, среди которых «Воронины», «Скорая помощь», «Глухарь», «Обратная сторона Луны», «Солдаты», «Последний рубеж» и другие. В 2001 году он окончил актёрский факультет Ярославского государственного театрального института, с того же года служил в Театре на Юго-Западе. Актёру было 45 лет, писал NEWS.ru.