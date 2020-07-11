Пресс-секретарь Фургала заявила об угрозах уголовным делом из-за митинга

https://static.news.ru/photo/a2cef0a6-c36a-11ea-91ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко сообщила о том, что ей поступили угрозы об уголовном деле из-за призывов к несанкционированному митингу.

Как рассказала сама Томченко, за полчаса до митинга в Хабаровске в Instagram Фургала начался прямой эфир с места проведения акции. После этого ей позвонили и потребовали «прекратить это всё».

Угрозы поступили от человека, который работает в правоохранительных органах региона. На данный момент его имя сказать не могу, — передаёт РБК слова пресс-секретаря.

По её словам, звонивший заявил, что что трансляцию могут расценить как призыв к митингу.

Кроме того, звонки с предупреждением об уголовном деле стали поступать после сообщений в местных Telegram-каналах о том, что организаторами митинга являются сотрудники администрации Хабаровского края.

В пресс-службе краевого УМВД заявили, что не имеют никакой информации о звонках.

В Хабаровске 11 июля состоялась акция в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала. По предварительным сведениям, в митинге приняли участие от 5 до 35 тысяч человек.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ, писал NEWS.ru.