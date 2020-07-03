Пожарные локализовали возгорание в храме XIX века под Томском

Пожар в бревенчатом храме XIX века в селе Зоркальцево под Томском локализован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Специалистам удалось локализовать возгорание в 15:39 (11:39 по московскому времени). В настоящее время пожарные продолжают проливку здания. На месте работают свыше 10 единиц техники и более 30 человек. Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших нет.
Бревенчатый православный храм загорелся 4 июля. Как
Ранее пожар произошёл в храма Христа Спасителя в центре Москвы — 11 апреля 2019 года на его территории загорелись 12 бытовок, в которых находились баллоны с газом. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причина — короткое замыкание, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен