Пожарные локализовали возгорание в храме XIX века под Томском

https://static.news.ru/photo/5d5928b2-bddd-11ea-a99b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 70.mchs.gov.ru

Пожар в бревенчатом храме XIX века в селе Зоркальцево под Томском локализован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Специалистам удалось локализовать возгорание в 15:39 (11:39 по московскому времени). В настоящее время пожарные продолжают проливку здания. На месте работают свыше 10 единиц техники и более 30 человек. Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших нет.

Бревенчатый православный храм загорелся 4 июля. Как сообщил ТАСС и. о. секретаря томской епархии Русской православной церкви Дионисий Мелентьев, возгорание произошло в однопрестольной деревянной церкви, освящённой в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года.

Ранее пожар произошёл в храма Христа Спасителя в центре Москвы — 11 апреля 2019 года на его территории загорелись 12 бытовок, в которых находились баллоны с газом. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причина — короткое замыкание, писал NEWS.ru.