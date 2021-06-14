Пожарные ликвидировали открытое горение на заправке в Новосибирске

Открытое горение на АЗС в Новосибирске ликвидировано. Спасатели проводят проливку места пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Количество пострадавших в результате происшествия, по данным канала, возросло до 26. Все они
Главврач станции скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова
Первый замначальника главка МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев заявил, что к взрыву на заправке привело незаземление газовоза при сливе в стационарную ёмкость,
Взрыв на АЗС произошёл днём 14 июня. За ним последовал пожар, площадь которого составила 1000 квадратных метров. Ему был присвоен третий уровень сложности.
Ранее сообщалось, что региональное управление СКР возбудило по факту происшествия уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».