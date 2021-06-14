Пожарные ликвидировали открытое горение на заправке в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/c5b7cb64-cd1f-11eb-871b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытое горение на АЗС в Новосибирске ликвидировано. Спасатели проводят проливку места пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Количество пострадавших в результате происшествия, по данным канала, возросло до 26. Все они доставлены в ожоговое отделение.

Главврач станции скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова рассказала «Интерфаксу», что пострадавших 26. В их числе двое детей — девяти и 12 лет.

Первый замначальника главка МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев заявил, что к взрыву на заправке привело незаземление газовоза при сливе в стационарную ёмкость, передаёт ТАСС.

Взрыв на АЗС произошёл днём 14 июня. За ним последовал пожар, площадь которого составила 1000 квадратных метров. Ему был присвоен третий уровень сложности.

Ранее сообщалось, что региональное управление СКР возбудило по факту происшествия уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».