Пожарные ликвидировали горение в Научном центре ФМБА в Красногорске

https://static.news.ru/photo/99580b90-3b22-11eb-af69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в подмосковном Красногорске.

В 22:00 мск объявлена ликвидация открытого горения, — цитирует РИА Новости источник в МЧС России.

В пресс-службе ФМБА рассказали, что здание лаборатории, где вспыхнул пожар, оборудовано пожарной сигнализацией, которая успешно сработала. Пламя было оперативно локализовано и потушено, пострадавших и жертв нет.

В агентстве также добавили, что лаборатория в Красногорске не имеет отношения к разработкам вакцин и препаратов от COVID-19. В здании не было взрывоопасных или ядовитых веществ. В настоящее время специалисты выясняют причины пожара.

Здание находится в посёлке Светлые горы, расположенном в городском округе Красногорска. Общая площадь пожара составила 200 кв. метров. К моменту приезда пожарных наблюдалось сильное задымление на первом этаже лаборатории.

Как писал NEWS.ru, в Москве из детского сада № 904 на улице Бехтерева эвакуировали 100 человек из-за возгорания на втором этаже. В результате инцидента никто не пострадал.