Пожар произошёл на корабле ВМС США

https://static.news.ru/photo/7da0ad4e-c476-11ea-be19-fa163e074e61_660.jpgФото: U.S. Department of Defense
На одном из военных судов на базе в Сан-Диего (штат Калифорния) произошёл пожар. В результате инцидента несколько моряков пострадали.
По данным телеканала abc-10, возгорание произошло на борту военного судна Bonhomme Richard. Вскоре после начала пожара произошел взрыв. Сотрудники экстренных служб до сих пор пытаются справиться с огнём.
Watch live: Crews responding to fire, explosion on USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego https://t.co/yiyvWh2nY7
Как писал NEWS.ru, пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл 12 декабря 2019 года. Число пострадавших составило 14 человек. СК начал следствие в связи с пожаром на корабле. Отмечается, что рядом с кораблём размещена база для хранения ядерного топлива.
Корабль печально известен рядом инцидентов, последний из которых произошёл осенью 2018 года — уже когда он после сирийской кампании стал к причальной стенке. Западные СМИ неоднократно обращали внимание на техническое состояние единственного в России авианесущего крейсера. «Колоссу советских времён» не удалось избежать критики и в этот раз.