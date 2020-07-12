Пожар произошёл на корабле ВМС США

https://static.news.ru/photo/7da0ad4e-c476-11ea-be19-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense

На одном из военных судов на базе в Сан-Диего (штат Калифорния) произошёл пожар. В результате инцидента несколько моряков пострадали.

По данным телеканала abc-10, возгорание произошло на борту военного судна Bonhomme Richard. Вскоре после начала пожара произошел взрыв. Сотрудники экстренных служб до сих пор пытаются справиться с огнём.

Watch live: Crews responding to fire, explosion on USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego https://t.co/yiyvWh2nY7 — ABC10 (@ABC10) July 12, 2020

Как писал NEWS.ru, пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл 12 декабря 2019 года. Число пострадавших составило 14 человек. СК начал следствие в связи с пожаром на корабле. Отмечается, что рядом с кораблём размещена база для хранения ядерного топлива.

Корабль печально известен рядом инцидентов, последний из которых произошёл осенью 2018 года — уже когда он после сирийской кампании стал к причальной стенке. Западные СМИ неоднократно обращали внимание на техническое состояние единственного в России авианесущего крейсера. «Колоссу советских времён» не удалось избежать критики и в этот раз.