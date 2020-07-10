Две квартиры загорелись на Новоясеневском проспекте в Москве

https://static.news.ru/photo/46957366-c2af-11ea-b503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жилой дом загорелся на Новоясеневском проспекте в Москве. Огонь охватил две квартиры на 8-м и 9-м этажах дома № 19, корпус 1. По данным очевидцев, на месте уже работают пожарные.

Там что-то взрывается всё, стёкла трескаются. Уже две хаты горят. Сначала на 8-м этаже загорелось, сейчас горит балкон 9-го этажа и, наверное, сам 9-й этаж, — рассказал житель соседнего дома Георгий Морозов в соцсетях.

Как сообщает Telegram-канал «360», люди просят о помощи.

Ранее NEWS.ru писал о пожаре в трёхэтажном доме в Москве, где расположены офисы. На момент возгорания людей в здании не находилось.