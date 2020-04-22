Появилось видео задержания подростка, планировавшего нападение на школу

https://static.news.ru/photo/fc55e8de-8470-11ea-81d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: tyumen.sledcom.ru

Силовики опубликовали видео задержания 18-летнего подростка в Тюменской области. Его подозревают в подготовке вооружённого нападения на одну из школ региона.

Во время обыска у него обнаружили охотничье ружьё, патроны к нему, ножи и селитру для изготовления самодельного взрывного устройства. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. п. «а», «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом»), говорится на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области. По версии оперативников, идея совершить преступление у фигуранта возникла в апреле 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ предотвратили нападение на красноярскую школу. Был задержан подросток 2006 года рождения. У него изъяли самодельное взрывное устройство, а также личные дневники с записями о планируемом преступлении.

В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России сообщили, что фигурант подозревается по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».