Появилось видео задержания подростка, планировавшего нападение на школу

Силовики опубликовали видео задержания 18-летнего подростка в Тюменской области. Его подозревают в подготовке вооружённого нападения на одну из школ региона.
Во время обыска у него обнаружили охотничье ружьё, патроны к нему, ножи и селитру для изготовления самодельного взрывного устройства. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. п. «а», «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом»),
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ предотвратили нападение на красноярскую школу. Был задержан подросток 2006 года рождения. У него изъяли самодельное взрывное устройство, а также личные дневники с записями о планируемом преступлении.
В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России сообщили, что фигурант подозревается по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».
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