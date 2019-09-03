https://static.news.ru/photo/71d5e4f6-cef0-11e9-b2a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Голос Омска/vk.com

Во время перемены на детей омской гимназии №88, направлявшихся в столовую, обрушилась часть потолка. В результате инцидента пострадала старшеклассница.

По словам школьников, на ученицу десятого класса обвалились тяжёлые части строительных материалов, врачи скорой помощи диагностировали у неё черепно-мозговую травму. Как передаёт «Ридус», в настоящее время комиссия из департамента образования решает вопрос о прекращении занятий в этом здании. Уточняется также, что накануне учебного года гимназия была отремонтирована.

Как писал News.ru, потолок рухнул в томской школе «Перспектива» по улице Никитина. Учебное заведение было построено менее года назад и находится на балансе администрации Томска. Отслоение потолочного покрытия на лестничной площадке у лифта произошло 13 августа. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.