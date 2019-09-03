Во время перемены на детей омской гимназии №88, направлявшихся в столовую, обрушилась часть потолка. В результате инцидента пострадала старшеклассница.
По словам школьников, на ученицу десятого класса обвалились тяжёлые части строительных материалов, врачи скорой помощи диагностировали у неё черепно-мозговую травму. Как
Как писал News.ru, потолок рухнул в томской школе «Перспектива» по улице Никитина. Учебное заведение было построено менее года назад и находится на балансе администрации Томска. Отслоение потолочного покрытия на лестничной площадке у лифта произошло 13 августа. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.