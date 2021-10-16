Потерявшая родителей из-за COVID девушка покончила с собой в больнице

Потомственный врач, которая лечилась от коронавируса в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга, покончила с собой после того, как от COVID-19 умерли её родители. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

36-летняя Дарья Хоровская работала врачом-ортодонтом. Она совершила суицид на глазах у соседей по палате. Пострадавшую нашли под окнами больницы, девушку доставили в реанимацию, однако спасти её не удалось.

Незадолго до происшествия россиянка похоронила обоих родителей. Причиной их смерти стала коронавирусная инфекция. Они также являлись врачами. Отец был кандидатом медицинских наук и ассистентом кафедры лицевой хирургии, а мать — профессором кафедры лабораторной диагностики. Оба трудились в Первом меде.

Соседи по палате Дарьи сообщили, что девушка очень переживала смерть родителей.

Ранее семиклассник из Москвы узнал, что его оставили на второй год, и попытался совершить самоубийство. Мальчика не стали переводить в следующий класс из-за шести двоек в году. Мать знала об этом, но не сказала — не хотела портить сыну каникулы. В результате она рассказала об этом ребёнку только за три дня до торжественной линейки. Он очень расстроился и 31 августа после прогулки решил свести счёты с жизнью. Ребёнка госпитализировали. Его жизни ничего не угрожало.