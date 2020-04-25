Пострадавшего при жёсткой посадке вертолёта на Ямале эвакуирует санавиация

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Врач, работающая в одном из госпиталей американского штата Мичиган, Дебора Гейтвуд скончалась после того, как ей четыре раза отказали в тесте на COVID-19. Женщина пыталась уговорить коллег взять у неё анализы, однако так и не смогла этого добиться.

Как рассказала дочь погибшей, первые симптомы коронавируса появились у её матери в марте. У 63-летней женщины поднялась температура и появился сухой кашель. Её отправили на самоизоляцию и назначили симптоматическое лечение,...