Пострадавшего при жёсткой посадке вертолёта на Ямале эвакуирует санавиация

Пострадавший член экипажа вертолёта, совершившего жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, получил тяжёлые травмы. За ним вылетела санитарная авиация.
Его госпитализирует санавиация, —
сообщилисточник ТАСС в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, у него множественные переломы.
Ранее NEWS.ru писал, что инцидент произошёл на вертолётной площадке месторождения «Русское» в Тазовском районе ЯНАО. На борту вертолёта находились восемь человек.
Добавьте наши новости в избранные источники