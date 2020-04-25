Происшествия

Пострадавшего при жёсткой посадке вертолёта на Ямале эвакуирует санавиация

09:58, 25 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавший член экипажа вертолёта, совершившего жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, получил тяжёлые травмы. За ним вылетела санитарная авиация.

Его госпитализирует санавиация, — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, у него множественные переломы.

Ранее NEWS.ru писал, что инцидент произошёл на вертолётной площадке месторождения «Русское» в Тазовском районе ЯНАО. На борту вертолёта находились восемь человек.

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