Пострадавшая при взрыве в Набережных Челнах девушка умерла в больнице
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:20, 25 октября 2021
Фото: synchropics/CHROMORANGE
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Девушка, пострадавшая при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах, умерла в больнице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Пострадавшая девушка скончалась, — говорится в сообщении.
Ранее министр здравоохранения Татарстана сообщил, что пострадавшая при обрушении дома девушка 1999 года рождения была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти. Она получила тупую травму живота, грудной клетки, ушиб головного мозга.
В понедельник, 25 октября, стало известно, что взрыв газовоздушной смеси произошёл на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате были повреждены перекрытия между четвёртым и пятым этажами, разрушено шесть квартир. Пострадали четыре человека.