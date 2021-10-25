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Пострадавшая при взрыве в Набережных Челнах девушка умерла в больнице

23:20, 25 октября 2021
Пострадавшая при взрыве в Набережных Челнах девушка умерла в больнице Фото: synchropics/CHROMORANGE
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Девушка, пострадавшая при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах, умерла в больнице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Пострадавшая девушка скончалась, — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Татарстана сообщил, что пострадавшая при обрушении дома девушка 1999 года рождения была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти. Она получила тупую травму живота, грудной клетки, ушиб головного мозга.

В понедельник, 25 октября, стало известно, что взрыв газовоздушной смеси произошёл на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате были повреждены перекрытия между четвёртым и пятым этажами, разрушено шесть квартир. Пострадали четыре человека.

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