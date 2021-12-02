После пропажи вероятного племянника эксперта «Роскосмоса» в МО завели дело

В Подмосковье возбудили уголовное дело после таинственной пропажи 17-летнего подростка. Юноша пропал 27 ноября и с тех пор его местонахождение неизвестно. В день пропажи подросток звонил своему другу и говорил, что замёрз, а его рука в крови, пишет SHOT.

Как добавляет РЕН ТВ, речь может идти о племяннике главного эксперта Роскосмоса, однако кого именно — не уточняется. В день пропажи юноша отправился на день рождения со знакомыми в Богородский городской округ Подмосковья, однако вечером покинул празднество. Пропажу студента заметили только спустя полтора часа. С ним сразу же связались по телефону, на что подросток заявил, что сильно обижен на друзей. Он пояснил, что отправился погулять по территории СНТ, чтобы немного развеяться.

Юноша уверял , что в скором времени вернётся обратно, однако вечером того же дня он так и не появился у друзей. Тогда компания решила, что их приятель отправился домой в Москву, но и там его не нашли.

Позднее, как рассказал его друг, пропавший сообщал, что намерен отправиться к нему в гости пешком. Он долго плутал по лесу и, по всей видимости, потерялся. Друг студента также отметил, что при телефонном разговоре подросток вёл себя странно. По всей видимости, он был пьян. Когда же пропавший отправил приятелю свою геопозицию, то оказалось, что он потерялся в лесу. Вскоре после этого студент перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции, разыскивающие пропавшего, предполагают, что он мог утонуть в одном из болот, так как в районе пропажи таких водоёмов много. Если эта версия подтвердится, найти студента, скорее всего, смогут только весной. Друзья пропавшего также рассказали, что на вечеринке юноша общался, в основном, со взрослыми и жаловался, что его опекун якобы любит только родную дочь и ущемляет подростка. В 2018 году мать студента лишили родительских прав и с тех пор он живёт с дядей.

Ранее в Москве пропал 39-летний сын бизнесмена Хамзата Хасбулатова, открывшего первый ресторан McDonald's в СССР и возглавлявшего российское отделение сети до 2018 года. В полицию о пропаже мужчины сообщила его мать.