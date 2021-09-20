«Попытка найти себя»: психиатр объяснил мотивы пермского стрелка

18-летний Тимур Бекмансуров, который, по предварительной информации, напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет, не имел психических заболеваний, но у него были проблемы психологического характера. Произошедшая трагедия является актом возмездия и своеобразной попыткой найти себя. Об этом заявил врач-психиатр Александр Федорович, который по просьбе NEWS.ru изучил пост пермского стрелка в социальной сети (сейчас он удалён).

Я не вижу ничего, что свидетельствовало бы о психическом расстройстве. То, что есть проблемы психологические, — однозначно, они были связаны с социумом. <...> Акт возмездия, попытка найти себя через окружающую среду, — рассказал специалист.

По его словам, у напавшего на университет был внутренний психологический конфликт. Психиатр подчеркнул, что подготовка к атаке была очень взвешенной и неспешной.

Не знаю, насколько корректно говорить про Брейвика, но из того, что мне известно, очень схожая ситуация, он тоже готовился, тоже выбирал пространство и оружие, — отметил эксперт.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Жертвами нападения стали восемь человек.

Студентка, ставшая очевидицей стрельбы в учреждении, рассказала NEWS.ru о происходившем в здании. По её словам, были слышны крики, люди звали на помощь.