История с помилованием осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар похоже близится к развязке. Напомним, что девушку в апреле 2019 года задержали в аэропорту Шереметьево, где она ожидала пересадки на рейс в Израиль. Пограничники изъяли у отдыхавшей в Индии Наамы 9,6 грамм гашиша. Позже, Химкинский суд приговорил её к реальному сроку заключения. Однако, есть вероятность того, что в скором времени девушка покинет СИЗО и отправится домой. 23 января президент России Владимир Путин прибыл в Израиль и встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и мамой Наамы Яффой Иссахар. В ходе разговора российский президент заявил, что «всё будет хорошо». Как дальше может сложиться судьба осуждённой израильтянки — в материале NEWS.ru.

Приговор девушке был вынесен в октябре 2019 года. Суд признал её виновной в контрабанде и хранении наркотиков (пункт «в» ч. 2 ст. 229.1 УК и ч. 1 ст. 228 УК) и отправил в колонию на семь с половиной лет. Апелляция на решение суда обратного результата не дала. Мособлсуд утвердил приговор первой инстанции.

Адвокаты называли приговор чрезмерно суровым. В своих основных тезисах защита указывала на процессуальные нарушения при задержании девушки и при её допросе. Ей не предоставили адвоката и переводчика. Также защитники обратили внимание на то, что в Шереметьево она находилась в транзитной зоне — это означает, что Иссахар не проходила таможенный контроль, следовательно, не могла провозить контрабанду.

Незнание ею русского языка и законов привело к тому, что она подписала процессуальные документы, не зная, что подписывает, — говорится в апелляционной жалобе адвокатов.

Мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, Яфа Иссахар и ее сестра Лиад (слева направо) в Московском областном суде Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Разговоры о помиловании Иссахар ведутся уже давно. Ранее предполагалось, что девушку могут обменять на арестованного в Израиле российского хакера Алексея Буркова. Но россиянина в итоге экстрадировали в США, где его могут посадить на 80 лет. Таким образом, потенциальный обмен сорвался.

Но уже в середине января 2020 года МИД России заявил, что Москва в принципе не рассматривает возможность обмена Наамы.

Вариант обмена не рассматривается, насколько мне известно. Она осуждена по уголовному законодательству. Что касается жалоб в Европейский суд по правам человека, это прерогатива адвокатов. Тут мы не можем советы давать. Это её право, — сказал замминистра иностранных дел Евгений Иванов.

Об обмене и возможности помилования снова заговорили после визита Путина в Израиль 23 января. Официальным поводом для поездки стало участие в Международном форуме памяти Холокоста и открытии памятника жертвам блокады Ленинграда. Однако помимо этих мероприятий российский президент смог пообщаться с мамой осуждённой девушки Яффой Иссахар. Она просила вернуть дочь на родину, сказав, что сильно по ней скучает. На что президент пообещал, что «всё будет хорошо».

Я встретился сейчас с мамой Наамы, для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи. Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Всё это будет учтено при принятии окончательного решения, — сказал он.

В тот же день Нааму в СИЗО посетила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она заявила, что готова помочь девушке составить прошение о помиловании или об условно-досрочном освобождении.

Я до сих пор не верю, что меня освободят. Вещи собрала на этап ещё вчера, а теперь жду, — высказалась сама осуждённая, узнав о переговорах глав России и Израиля.

О помиловании президента России лично просили президент и премьер Израиля Реувен Ривлин и Биньямин Нетаньяху и мама девушки Яффа Иссахар. Сама Наама прошения не подавала.

По данным израильских СМИ, помилование Иссахар — практически решённый вопрос. В обмен на Нааму Россия получит контроль над Александровским подворьем в Иерусалиме. Этот архитектурный комплекс построили поблизости с Гробом Господним на том участке, который в 1859 году Российская империя купила для своего консульства. Позже контроль над землёй был потерян, и СССР, а впоследствии и Россия пытались вернуть права на владение комплексом.

24 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что отсутствие заявления о помиловании от самой девушки «тормозит весь процесс».

Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? В данном случае формальности должны быть соблюдены, чтобы процесс пошёл, — заявил он.

Адвокат Иссахар Алексей Добрынин в разговоре с NEWS.ru предположил, что ситуация складывается таким образом, что Наама может рассчитывать на скорое освобождение.

Мы все видели встречу в Израиле Владимира Путина и мамы Наамы, и слышали его заявление. После такого заявления понятно, что речь пойдет скорее всего о скорейшем освобождении Наамы. Алексей Добрынин адвокат адвокат

Адвокат добавил, что защита обсудит с девушкой вопрос личного прошения о помиловании.

У Владимира Путина сейчас уже три ходатайства о помиловании: одно от президента Израиля, второе от премьер-министра Израиля и третье лично от мамы Нааамы. И насколько нам известно, президент имеет абсолютное право помиловать человека, и ему не нужно для этого ходатайств от заключенных. Но раз Дмитрий Песков сказал, что нужно ходатайство, то поедем к Нааме и обсудим с ней. Во всех случаях это будет её личное решение, — заключил Добрынин.

Председатель комиссии по помилованию Санкт-Петербурга Алексей Козырев пояснил NEWS.ru, как в России происходит процесс помилования заключённого.

В Конституции четко прописано что помилование осуществляет президент. Он вправе сегодня решить и помиловать. Есть указ, который он подписал 20 лет назад. Благодаря указу были созданы Комиссии по помилованию в субъектах РФ. То есть это определенный фильтр. По регламенту прошение десять дней рассматривают. Если экстренно, то рассмотреть могут за 30 минут. Алексей Козырев Председатель комиссии по помилованию Санкт-Петербурга Председатель комиссии по помилованию Санкт-Петербурга

Эксперт предположил, как может развиваться ситуация в случае с Наамой и объяснил, почему ей стоит написать личное ходатайство.

В случае с Иссахар — она пишет в Комиссию по помилованию Московской области, прошение рассматривают, принимают решение. После этого губернатор области подписывает, согласен он с решением комиссии или нет. После этого президент принимает решение, помиловать или нет. Я слышал в новостях, что Путин сказал, что «всё будет хорошо» в истории с Иссахар. Я так понимаю, это будет фактическое «да» помилованию. Но она всё равно обязана сама написать прошение о помиловании. Потому что помиловать человека, который этого не хочет — не принято. Это на мой взгляд нонсенс. Но есть прямая запись в Конституции, и президент вправе сделать это сам, зная что мать просила и т.д. Юридически он вправе прямо сейчас сказать — помиловал и всё. Но я думаю, что всё будет идти по проторенному пути, через комиссию, но с большей скоростью, — считает Козырев.

NEWS.ru будет следить за развитием событий. Над текстом также работала Марина Ягодкина.