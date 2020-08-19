Полторы тысячи человек эвакуированы из Хабаровского аэропорта

https://static.news.ru/photo/2667f7c4-e28c-11ea-b435-fa163e074e61_660.jpg Фото: FGUP_AGAA/twitter.com

Около полутора тысяч человек пришлось эвакуировать из аэропорта города Хабаровска из-за сообщения о минировании.

Как рассказала пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Хаустова, сообщение поступило по электронной почте в один из хабаровских судов, передаёт РИА Новости.

Около часа назад на электронный адрес одного из судов поступило сообщение о минировании судов и аэропорта. Из аэровокзала эвакуировано порядка 1,5 тысячи человек, они ожидают окончания проверки на площади перед комплексом, — объяснила представитель администрации аэропорта.

В самолётах находятся пассажиры прибывших из Владивостока и Екатеринбурга рейсов, они ждут окончания проверки воздушной гавани. Предполагается, что в связи с инцидентом задержится вылет 7–8 бортов.

Телефонные террористы активизировались в России в последние месяцы. В конце июня они «минировали» здания судов в Москве, торговые центры и жилые дома в Подмосковье.

Как писал NEWS.ru ранее, 16 августа сотрудники экстренных служб получили анонимное сообщение о взрывных устройствах, которые находятся в пяти самолётах в аэропорту Шереметьево.