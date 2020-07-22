Происшествия

Политолога Фёдора Крашенинникова задержали в Екатеринбурге

10:56, 23 июля 2020 35
Фёдор Крашенинников Фёдор Крашенинников Фото: Фёдор Крашенинников/facebook.com

Политолога и колумниста издания «Ведомости» Фёдора Крашенинникова задержали в Екатеринбурге. Об этом сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

Да. Еду с ним в автомобиле полиции, — сообщил «Интерфаксу» адвокат.

Ранее Крашенинников в соцсетях сообщил, что его на улице остановили полицейские для составления административного протокола за оскорбление власти. Из регионального управления МВД комментариев пока не поступило.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Фёдор Крашенинников решением суда был оштрафован за критическую публикацию в социальной сети, где он в грубой форме раскритиковал судейскую систему России. Работников этой сферы он назвал «путинскими» и присовокупил непечатный эпитет, который традиционно употребляют по отношению к женщинам с пониженной социальной ответственностью. Суд посчитал, что эта фраза «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», и оценил деяние в 30 тысяч рублей. Гнев оштрафованного был вызван судебным разбирательством по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова. Жалобу на публикацию политолога в правоохранительные органы подал уроженец Свердловской области Салават Хазиев. Однако Крашенинников считает, что инициатива на самом деле «исходила от каких-то других людей», и связывает дело против себя с критикой в адрес местных властей.

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