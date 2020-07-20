Полиция задержала устроивших танцы на МКАД москвичей

https://static.news.ru/photo/8d0b154e-cac5-11ea-86a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы сообщили о задержании участников автомобильного кортежа, перекрывших движение на МКАД в Москве ради танцев. Они доставлены в отдел МВД для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Предполагаемые участники танцев на МКАД задержаны и доставлены в полицию, — сообщил источник ТАСС.

Ранее в Сети появилось видео, где несколько человек перекрыли автомобильное движение на МКАД и начали танцевать. Нарушители были одеты нарядно, возможно, это были участники какого-то торжества. Кадрами заинтересовалась столичная Госавтоинспекция.

Ранее, как писал NEWS.ru, Пресненский суд Москвы арестовал на 10 суток популярных блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна, которые перекрыли Новый Арбат, чтобы снять клип. Молодых людей признали виновными по статье 20.2.2 КоАП «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка». Центр организации дорожного движения столицы назвал поведение блогеров глупым и недопустимым.