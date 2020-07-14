Полиция задержала устроившего стрельбу на востоке Москвы

https://static.news.ru/photo/66d39172-c664-11ea-b0da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На востоке Москвы задержан мужчина, устроивший стрельбу из хулиганских побуждений. Как сообщили в правоохранительных органах, стрелком оказался 35-летний безработный.

Инцидент произошёл накануне вечером на Нижней Первомайской улице, в районе дома № 24.

Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный подошёл к 34-летнему неработающему, из хулиганских побуждений произвёл несколько выстрелов из пистолета вверх, каких-либо требований не высказывал, после чего пытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции, — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, при себе у мужчины был пистолет МР-79-9-ТМ. Разрешение на оружие у стрелка также имеется. По данному факту полиция проводит проверку.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестный открыл стрельбу по детям, игравшим на детской площадке в Москве. В результате пострадал 13-летний подросток. У него диагностировали огнестрельное ранение из травматического оружия. Мальчик был госпитализирован, однако его жизни и здоровью ничего не угрожает.