Полиция задержала убийцу доцента РЭА Плеханова и её матери

https://static.news.ru/photo/f5dfcba4-2313-11eb-87ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Солнечногорске полиция задержала предполагаемого убийцу доцента РЭУ им. Плеханова и её матери — 26-летнего уроженца Таджикистана, который был нанят женщинами для проведения строительных работ в их загородном доме.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан уроженец одной из среднеазиатских республик 1994 года рождения. Его подозревают в убийстве двух женщин 1953 и 1976 годов рождения, а также в нанесении колотых ран 6-летней девочке, сообщает РИА Новости.

Мужчина в ближайшее время будет доставлен в следственные органы, — сообщила Волк.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий назвала вероятные причины убийства двух женщин. По её словам, между хозяйками дома и их убийцей произошёл конфликт из-за оплаты труда за строительные работы. 6-летняя девочка, дочь доцента РЭУ им. Плеханова, находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 7 ноября следователи обнаружили тела двух женщин 1953 и 1976 годов рождения со следами многочисленных ранений. Погибшими оказались доцент РЭУ им. Плеханова Виктория Борковская и её мать. Также в доме была шестилетняя дочь Борковской со множеством колото-резаных ранений.