Полиция Кубани проверит информацию об убивающей котят и щенков женщине

https://static.news.ru/photo/61cae9f6-b899-11ea-a0e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: S. Klewitz-Seemann/blickwinkel/Global Look Press

На Кубани полиция проводит проверку после публикации о женщине, которая скупала щенков и котят, а потом якобы убивала.

По данному факту, по данному сообщению материал зарегистрирован, проводится проверка, — заявили в ГУМВД по Красноярскому краю журналистам РИА Новости.

Ранее в Сети появилась информация о женщине, которая покупает на рынке от 15 до 30 щенков и котят каждый день, чтобы якобы их пристроить. Волонтёры местной организации помощи бездомным животных встретили местную жительницу с мусорными пакетами в руках. В них будто бы оказались мёртвые животные.

NEWS.ru писал, что в Приморье зоозащитники спасли кота Гарри, которого живодёры изрезали и выкинули в мусоропровод. На реабилитацию животного было необходимо 150 тысяч рублей, которые собрали неравнодушные граждане. Коту потребовались операции и переливание крови.

В Приморье полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животными. Появилась информация, что житель города Артёма в течение нескольких лет убивает собак на своём участке, а потом разделывает их на мясо. Петицию с требованием наказать живодера создали местные жители. Они просят закрыть «концлагерь для животных» и привлечь мужчину к уголовной ответственности.