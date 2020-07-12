Полицейский поймал на руки упавшую из окна 80-летнюю пенсионерку

https://static.news.ru/photo/f164ff92-c3d5-11ea-86ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Сотрудник полиции Калининградского района в Санкт-Петербурге поймал на руки 80-летнюю пенсионерку, которая выпала из окна второго этажа жилого дома на проспекте Просвещения д.70.

Свидетели рассказали, что инцидент произошёл 11 июля 2020 года, около 19.00. Женщина по неизвестным причинам находилась в окне второго этажа. На место прибыла полиция, сообщает «Фонтанка.ru».

Как отмечают на портале, прапорщик Евгений Беляков, прибывший на место, успел подбежать под окно и попытался отговорить женщину от падения, однако она всё равно выпала из окна, при этом сотруднику полиции удалось смягчить падение женщины.

Сообщается, что Евгений Беляков и пенсионерка получили травмы. У полицейского травмы мышц спины и коленных суставов, а у пенсионерки ушиб спины. Оба госпитализированы.

Эксперты, опрошенные порталом, объяснили, почему задумка полицейского подстраховать женщину обернулась травмами.

Несмотря на уровень второго этажа, никто не отменял воздействие силы равной массе, помноженной на ускорение. Можно добавить, что вряд ли обычный человек способен так идеально соорудить из своих рук страховку, чтобы не покалечить ни летящее сверху тело, ни себя, — сообщили на портале.

Отмечается, что 43-летний полицейский Евгений Беляков родился в Ленинграде, работает в правоохранительных органах 21 год.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге из окна жилого дома с шестого этажа выпала 13-летняя девочка. Она была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Подростка пытался поймать прохожий мужчина, однако он также получил повреждения. Он также был госпитализирован.