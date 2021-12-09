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Погранслужба Украины заявила, что ничего не знает о своём корабле в Керчи

Госпогранслужба Украины сообщила, что не знает о ситуации с кораблём управления «Донбасс»
23:09, 09 декабря 2021
Погранслужба Украины заявила, что ничего не знает о своём корабле в Керчи
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Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не владеет информацией о ситуации с украинским кораблем управления «Донбасс». Такой комментарий ведомство дало изданию РБК-Украина. Российские пограничники при этом уверяют, что корабль уже в 18 километрах от Керченского пролива и угрожают мореходству на этой территории.

В комментарии РБК-Украина пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации, — сообщает агентство на своем сайте.

В районе, где сейчас находится украинский корабль, стоят десятки гражданских судов: как со стороны Чёрного, так и со стороны Азовского морей. Как сказано на сайте MarineTraffic, это может свидетельствовать о временном ограничении судоходства по проливу. Но пока официальной информации по этому поводу нет.

Ранее стало известно, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины движется в сторону Керченского пролива, создавая угрозу мореплавания в указанной зоне. При этом на требования изменить курс не реагирует, сообщил ЦОС ФСБ РФ. Украина никаких заявок на проход по каналу ранее не подавала, уточнили в службе.

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