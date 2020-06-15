Подробности расправы доцента Соколова над возлюбленной озвучили в суде

https://static.news.ru/photo/c12a83a8-af56-11ea-9a59-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Mikhail Kalnitsky/ wikipedia.org/Global Look Press

Доцент Олег Соколов, убивая возлюбленную-аспирантку, выстрелил ей в глаз, стал душить и добил тремя пулями. Такие подробности жесткой расправы 63-летнего историка над своей юной жертвой зачитала в суде прокурор.

Очередное заседание над доцентом СПбГУ состоялось в городском суде Санкт-Петербурга. О подробностях жесткого убийства историком 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко стало известно из обвинительного заключения, сообщает KP.RU.

Находясь по своему адресу на набережной реки Мойки в ходе бытового конфликта Соколов, реализуя внезапно возникший преступный умысел, произвел с близкой дистанции выстрел в голову в область правого глаза Анастасии. После этого он руками сдавил шею потерпевшей, спровоцировав перелом... После этого с целью причинения смерти жертве, которая еще подавала признаки жизни, Соколов произвел еще три выстрела в голову, — зачитала текст обвинения прокурор.

Родители девушки на суде присутствовать отказались. Они попросили рассмотреть дело без их участия, основываясь на их письменных показаниях, переданных в суд. Мать и отец Анастасии настолько потрясены случившимся, что категорически не хотят видеть ни самого убийцу дочери, ни его адвокатов. Но на присутствии родителей убитой им девушки настаивает Соколов, уверяя, что без низ следствие «будет неполным».

Соколова обвиняют в умышленном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были любовные отношения. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что историк Олег Соколов отказался от услуг своего защитника Александра Почуева. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.