Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник полиции получил ранение во время задержания мужчины, подозреваемого в убийстве четырёх человек, в том числе двоих детей.

Инцидент произошёл в Якутии. Подозреваемый оказал оперативным работникам сопротивление и нанёс одному из них удар ножом, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

О состоянии здоровья раненого полицейского не сообщается. Подозреваемый в убийстве задержан.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве мужчина ранил полицейского при проверке документов. Злоумышленника удалось задержать. Пострадавший сотрудник МВД был госпитализирован.

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