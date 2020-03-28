Сотрудник полиции получил ранение во время задержания мужчины, подозреваемого в убийстве четырёх человек, в том числе двоих детей.
Инцидент произошёл в Якутии. Подозреваемый оказал оперативным работникам сопротивление и нанёс одному из них удар ножом,
О состоянии здоровья раненого полицейского не сообщается. Подозреваемый в убийстве задержан.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве мужчина ранил полицейского при проверке документов. Злоумышленника удалось задержать. Пострадавший сотрудник МВД был госпитализирован.
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