Подозреваемый в убийстве девочки на Сахалине может быть серийным маньяком

45-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней Виктории Тепляковой, может оказаться серийным маньяком.
Как
Ранее в социальных сетях подозреваемого были найдены ссылки на порнографию с изнасилованиями.
8-летняя Виктория Теплякова пропала 6 июля в Южно-Сахалинске. После ссоры с матерью девочка взяла зубную щетку и ушла из дома. Женщина безуспешно пыталась найти ребёнка, а потом обратилась в полицию. К поискам ребёнка подключился спасательный отряд в составе от 100 до 400 человек и сотрудники прокуратуры.
10 июля ребёнок был найден мёртвым. По данным издания Sakh.info, Вика
NEWS.ru писал, что Южно-Сахалинский городской суд заключил супругов под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Представители СК отдельно отметили, что в социальных сетях распространяется фотография молодого человека, который будто бы убил девочку. Эта информация является ложной.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен