Подозреваемая в убийстве 90-летнего профессора ВГИКа меняла одежду и парик

https://static.news.ru/photo/41f8517a-cd13-11ea-bbb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Задержанная по подозрению в убийстве 90-летнего педагога ВГИКа Иды (Ирины) Шур привлекла внимание полицейских своим странным поведением. Женщина изменила свой внешний вид, что попало на камеры видеонаблюдения.

Подозреваемая надела на себя халат и парик и в таком виде зашла в подъезд дома, где проживала доцент ВГИКа. В руках у женщины был большой светлый пустой пакет. Через некоторое время она вышла из подъезда без халата. Его она убрала в пакет. Полицейские проследили за женщиной по камерам видеонаблюдения. Через некоторое время она сняла с себя парик, а также переодела кофту.

Как сообщает «МК», жильцы подъезда узнали в подозреваемой бывшего социального работника. Женщина приходила к Иде Шур в 2016 году.

Раньше к Ирине Борисовне приходили две помощницы. Одна из соцзащиты, а вторая из благотворительной еврейской организации помощи жертвам фашизма. Однако потом Ирина Борисовна решила, что ей достаточно только одной. Ведь она сама была ещё очень активной, — рассказала знакомая убитой.

После того как профессор ВГИКа отказалась от второй помощницы, женщина всё равно периодически навещала пенсионерку, отметили соседи.

69-летняя задержанная отрицает свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

NEWS.ru писал, что доцента кафедры эстетики российского Института кинематографии убили в собственной квартире 18 июля 2020 года. Пожилая женщина сама открыла убийце дверь, поскольку они были знакомы.