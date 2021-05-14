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Подмосковный склад горит на площади 5 тыс. кв.м.

22:52, 15 мая 2021

Склад, на котором хранились деревянные поддоны, загорелся в подмосковном посёлке Горки Ленинские. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, огонь охватил уже пять тысяч квадратных метров.

Пожар распространился на площади пять тысяч квадратных метров, есть угроза перехода огня на ещё один рядом расположенный металлический ангар и фуры, — сообщил собеседник агентства.

В двухэтажном здании склада произошло обрушение. Жители близлежащих домов выкладывают фото и видео с места событий.

На месте пожара работают спасатели. О пострадавших и жертвах данных пока нет.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Ленинский, деревня Горки Ленинские. Дальнейшая информация уточняется, — сообщили в МЧС.

11 мая московский район Печатники заволокло чёрным дымом. Огонь охватил четыре гаража на Шоссейной улице. Площадь возгорания составила 80 кв. м. 

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