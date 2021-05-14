Подмосковный склад горит на площади 5 тыс. кв.м.

Склад, на котором хранились деревянные поддоны, загорелся в подмосковном посёлке Горки Ленинские. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, огонь охватил уже пять тысяч квадратных метров.
Пожар распространился на площади пять тысяч квадратных метров, есть угроза перехода огня на ещё один рядом расположенный металлический ангар и фуры, — сообщил собеседник агентства.
В двухэтажном здании склада произошло обрушение. Жители близлежащих домов выкладывают фото и видео с места событий.
На месте пожара работают спасатели. О пострадавших и жертвах данных пока нет.
В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Ленинский, деревня Горки Ленинские. Дальнейшая информация уточняется, — сообщили в МЧС.
11 мая московский район Печатники заволокло чёрным дымом. Огонь охватил четыре гаража на Шоссейной улице. Площадь возгорания составила 80 кв. м.