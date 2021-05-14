Подмосковный склад горит на площади 5 тыс. кв.м.

Фронтмен украинской рок-группы «Нервы» Евгений Мильковский ввязался в драку на крыльце одного из баров, расположенном в центре столицы. Об этом сообщает телеканал «360».

Конфликт произошёл возле бара на Новослободской улице, передаёт телеканал. Уточняется, что драка завязалась между музыкантом и мужчиной в чёрном костюме. Сейчас с Мильковским всё в порядке, уточнила директор группы «Нервы»...