Труп женщины в чемодане обнаружили в подмосковном лесу

https://static.news.ru/photo/8e86d7ba-c99d-11ea-97ee-fa163e074e61_660.jpg Платформа Радонеж Фото: Roman645 /CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Тело неизвестной женщины в чемодане 18 июля 2020 года обнаружили под Сергиевым Посадом в селе Абрамцево (Подмосковье), сообщили представители правоохранительных органов. В данный момент силовики пытаются установить личность умершей, а также обстоятельства её гибели. Проводятся соответствующие проверки.

Тело в чемодане обнаружено в субботу в районе села Абрамцево в Сергиево-Посадском городском округе, — передаёт РИА Новости со ссылкой на источник.

По предварительным данным, труп нашли в лесу, пишет РЕН ТВ. Он лежал примерно в 300 метрах от станции Радонеж. По мнению медиков, на теле покойной не было следов насильственной смерти. Эксперты считают, что смерть произошла около трёх месяцев назад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный сексолог и «экстрасенс» Анна Амбарцумян перед смертью рассказывала адвокату Сергею Жорину о преследованиях и угрозах со стороны коллекторов. Аудиозапись их разговора оказалась в Интернете. Женщина рассказывала, что оказалась в такой ситуации из-за подруги. Та заняла денег и указала Амбарцумян в качестве доверенного лица. 18 июля тело Амбарцумян нашли в одном из столичных отелей. При осмотре тела эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.