Многодетная мать, которую подозревают в расправе над двумя своими детьми, умерла в больнице после попытки покончить с собой. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Следователи ранее возбудили в отношении 32-летней женщины из города Кудымкар Пермского края уголовное дело. Мать четверых детей подозревают в убийстве двоих из них — пятилетнего и годовалого,
Она скончалась в больнице 25 января, — сказали в ведомстве.
Сейчас оставшиеся два ребёнка, девяти и трёх лет, находятся с отцом.
Как писал NEWS.ru, женщина нанесла двоим своим детям несовместимые с жизнью травмы утром в четверг, 23 января.
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