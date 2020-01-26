https://static.news.ru/photo/5cc24932-4039-11ea-902e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многодетная мать, которую подозревают в расправе над двумя своими детьми, умерла в больнице после попытки покончить с собой. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Следователи ранее возбудили в отношении 32-летней женщины из города Кудымкар Пермского края уголовное дело. Мать четверых детей подозревают в убийстве двоих из них — пятилетнего и годовалого, передаёт РИА Новости. После этого она попыталась совершить суицид, но к ней подоспели врачи и отвезли в больницу.

Она скончалась в больнице 25 января, — сказали в ведомстве.

Сейчас оставшиеся два ребёнка, девяти и трёх лет, находятся с отцом.

Как писал NEWS.ru, женщина нанесла двоим своим детям несовместимые с жизнью травмы утром в четверг, 23 января.