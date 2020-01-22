https://static.news.ru/photo/4bef608e-3dbb-11ea-8897-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кудымкаре на территории Пермского края многодетная мать убила двоих из четырёх своих детей. Об этом журналистам рассказал информированный источник в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточняется, что женщина нанесла двоим своим детям несовместимые с жизнью травмы утром в четверг, 23 января.

В результате противоправных действий матери скончались малыши 2014 и 2019 годов рождения, — передаёт сообщение источника «Интерфакс-Поволжье».

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, в настоящее время в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Официальных комментариев относительно произошедшего от представителей регионального СКР у журналистов на данный момент нет.

Как ранее сообщал NEWS.ru, на территории городского округа Чехов в Подмосковье 80-летняя местная жительница зарубила топором свою 55-летнюю невестку. По факту убийства сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.