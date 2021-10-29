Под Иркутском задержали 25 лет скрывавшегося от следствия убийцу

В Иркутской области задержан мужчина, который скрывался 25 лет после совершения убийства. Ему предъявлено обвинение. Об этом сообщается на региональном сайте Следственного комитета России.

Летом 1996 года возле аэропорта Иркутска мужчина вместе со знакомым и двумя женщинами остановил автомобиль и попросил водителя подбросить компанию до населённого пункта Усолье-Сибирское. В дороге обвиняемый решил угнать машину — он достал обрез ружья и выстрелил водителю в шею. Потерпевший скончался на месте.

Тело убитого отнесли в лес. С места преступления нападавший скрылся на похищенном автомобиле. Более 25 лет он скрывался от следствия, а в октябре 2021 года был задержан спецназом.

52-летнего мужчину обвинили по пункту «а» статьи 102 УК РФ «Умышленное убийство, совершённое из корыстных побуждений». На допросе задержанный признал вину, он арестован.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение Виктору Мирскому, который был задержан по подозрению в убийстве семьи из трёх человек и ранении полицейского в Воронежской области. Он признал свою вину.