Под Иркутском мать заперла четверых маленьких детей в квартире и пропала

В посёлке Осиновка Иркутской области мать заперла четырёх детей в возрасте от года до десяти лет в квартире, а затем пропала на несколько дней. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Бдительная соседка заметила, что на третий этаж по верёвке мальчик затаскивает пакет с продуктами. Женщина сразу заподозрила неладное и вызвала полицию. Оказало, что в квартире заперты четверо маленьких детей, самому младшему из которых всего год.

Полицейские вызвали спасателей и вместе с ними по выдвижной лестнице забрались в квартиру через окно. Потом тем же путем они вынесли детей.





Мать ребят пока не нашли, но кто она уже определили. Женщина неоднократно привлекала внимание инспекторов по делам несовершеннолетних, семья состояла на учёте.

Ранее сообщалось, что в больницу Санкт-Петербурга поступил двухлетний ребёнок после отравления неизвестными наркотиками. В отношении его отца возбудили уголовное дело.

Ребёнок в тяжёлом состоянии был госпитализирован из квартиры в доме по улице Маршала Казакова. Сообщается, что пока родители занимались своими делами, мальчик решил попробовать на вкус неизвестное вещество. Позже выяснилось, что это были наркотики.