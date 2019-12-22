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Пираты напали на четыре судна, находившиеся в акватории порта столицы Габона Либревиля в Гвинейском заливе. При атаке был убит один человек и захвачены четыре заложника.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти Габона. Погибший - капитан одного из судов, гражданин Габона. Четверо заложников являются гражданами КНР. По данным мониторингового портала Dryad Global, специализирующегося на безопасности судоходства, пираты атаковали три траулера с портом приписке в Китае, а также судно под флагом Габона.

На Гвинейский залив приходится до 82% всех захватов заложников пиратами в Африке. Эксперты считают, что наибольшую опасность представляют группировки, действующие в дельте реки Нигер. Заложники в среднем проводят в плену до двух недель, пока за них не выплатят выкуп.

Как ранее писал NEWS.ru, мошенник выманил у жительницы Москвы 500 тысяч рублей, убедив её в том, что ему угрожает опасность быть схваченным пиратами.