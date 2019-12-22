Пираты напали на четыре судна, находившиеся в акватории порта столицы Габона Либревиля в Гвинейском заливе. При атаке был убит один человек и захвачены четыре заложника.
Об этом
На Гвинейский залив приходится до 82% всех захватов заложников пиратами в Африке. Эксперты считают, что наибольшую опасность представляют группировки, действующие в дельте реки Нигер. Заложники в среднем проводят в плену до двух недель, пока за них не выплатят выкуп.
Как ранее писал NEWS.ru, мошенник выманил у жительницы Москвы 500 тысяч рублей, убедив её в том, что ему угрожает опасность быть схваченным пиратами.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен