https://static.news.ru/photo/0814a530-e529-11e9-b4c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei/Xinhua/Global Look Press

В пресс-службе Следственного комитета (СК) сообщили, что командира SSJ 100 Дениса Евдокимова обвиняют в гибели 41 человека.

Предъявлено обвинение командиру воздушного судна RRJ 95B Денису Евдокимову. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ, — сообщили в ведомстве.

Следствие считает, что действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершённые с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолёта, что привело к гибели людей, передаёт « Интерфакс ».

Лайнер SSJ 100 загорелся при аварийной посадке в Шереметьево 5 мая 2019 года. В результате катастрофы 41 человек погиб, ещё 10 получили ранения. Всего на борту, кроме пяти членов экипажа, находились 73 пассажира.

Как писал News.ru, генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что авиакомпания не собирается отказываться от самолётов Sukhoi Superjet 100. Перевозчик готов подписать контракт на поставку 100 самолётов.