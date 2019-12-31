Петарда в форме гранаты обнаружена 1 января на детской площадке в Москве. ЧП произошло на севере столицы.
Проверка показала, что подозрительный предмет не боевой снаряд, а обычная пиротехника,
На место инцидента прибыли сапёры. Они изучают близлежащую территорию на предмет обнаружения каких-либо взрывоопасных объектов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Клина погиб из-за взрыва петарды 28 декабря. После употребления алкогольных напитков мужчина решил запустить несколько фейерверков.
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