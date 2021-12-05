Первый замглавы администрации Солнечногорска задержан за взятку

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В Подмосковье задержан первый замглавы администрации Солнечногорска Александр Квасников. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, чиновника подозревают в получении взятки.

Первый заместитель главы администрации Солнечногорска Александр Квасников задержан сотрудниками правоохранительных органов. Предварительно, его подозревают в получении взятки, — сообщил источник агентства.

Подробности дела и сумма взятки не уточняются.

По информации Telegram-канала «112», силовики нагрянули в здание администрации. Чиновника увезли прямо с рабочего места.

Квасников был назначен первым замглавы администрации Солнечногорска в 2021 году. До этого он занимал должности начальника отдела аналитики и перспективных проектов муниципального казённого учреждения «Административное управление», а также заместителя главы администрации города.

Ранее был задержан бывший заместитель мэра Магнитогорска Валерий Измалков. 42-летнего экс-чиновника подозревают в получении взятки в обмен на передачу в частную собственность городской земли.

Кроме того, 25 ноября в Москве задержан бывший первый заместитель губернатора Ульяновской области Анатолий Озернов по подозрению в хищении бюджетных средств группой лиц. По версии следствия, Озернов, используя своё должностное положение, привлёк к участию в конкурсах на заключение госконтрактов аффилированных с ним предпринимателей.