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Пермского стрелка ликвидировали при задержании

10:54, 20 сентября 2021
Пермского стрелка ликвидировали при задержании
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Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу у здания Пермского государственного национального исследовательского университета, оказал вооружённое сопротивление при задержании. Он был тяжело ранен при задержании, после чего скончался. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранил его сотрудник ДПС, первым прибывший на место.

Также о ликвидации сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Один из нападавших ликвидирован, проверяется информация о возможных сообщниках. Возможно, студенты с перепугу что-то напутали, выстрелы уже прекратились, — рассказал Махонин, находящийся на месте происшествия.

Корпус университета оцеплён.

В результате нападения, по данным СК, погибли пять человек, шестеро пострадали. Следствие собирает характеризующие материалы о стрелявшем, выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее студенты Пермского государственного университета рассказали, что в первые минуты стрельбы они закрылись в аудиториях. При этом некоторые преподаватели продолжали вести лекции

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