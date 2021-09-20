Пермского стрелка ликвидировали при задержании

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу у здания Пермского государственного национального исследовательского университета, оказал вооружённое сопротивление при задержании. Он был тяжело ранен при задержании, после чего скончался. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранил его сотрудник ДПС, первым прибывший на место.
Также о ликвидации сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Один из нападавших ликвидирован, проверяется информация о возможных сообщниках. Возможно, студенты с перепугу что-то напутали, выстрелы уже прекратились, — рассказал Махонин, находящийся на месте происшествия.
Корпус университета оцеплён.
В результате нападения, по данным СК, погибли пять человек, шестеро пострадали. Следствие собирает характеризующие материалы о стрелявшем, выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее студенты Пермского государственного университета рассказали, что в первые минуты стрельбы они закрылись в аудиториях. При этом некоторые преподаватели продолжали вести лекции