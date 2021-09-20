Пермского стрелка ликвидировали при задержании

Студенты Пермского государственного университета (ПГНИУ) рассказали, что в первые минуты стрельбы они закрылись в аудиториях, при этом некоторые преподаватели продолжали вести лекции. Об этом учащиеся сообщили изданию Lenta.ru.

Мы были в первом корпусе, о стрельбе узнали только из бесед во «ВКонтакте», стрельбу я не слышал. Спокойно забаррикадировались и легли на пол за парты, — сказал один из студентов....