https://static.news.ru/photo/4b99893c-d972-11e9-873a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер после заседания комитета по социальной политике.

Шалаев отошёл на обед, во время которого ему стало плохо. Врачи на месте происшествия лишь констатировали смерть. По предварительным данным, политик умер в результате инфаркта.

Помощник депутата Светлана Стародумова отказалась от комментариев, сославшись на то, что необходимо дождаться заключения судмедэксперитзы, передаёт URA.RU .

Ранее News.ru писал, что бывший министр культуры Грузии и соратник Михаила Саакашвили Николоз Руруа скончался в своём доме в Тбилиси.